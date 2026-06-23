【DLX アイアンマン・マーク44“ハルクバスター”（バトルダメージ）】 12月 発売予定 価格：62,700円 threezeroは、塗装済み可動フィギュア「DLX アイアンマン・マーク44“ハルクバスター”（バトルダメージ）」を12月に発売する。価格は62,700円。 本商品はマーベル・スタジオの「インフィニティ・サーガ」シリーズよ