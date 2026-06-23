◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の戸郷翔征投手が広島戦で先発し、初回を３者凡退に抑えた。先頭の名原は３球で空振り三振。２番・菊池を遊飛。３番・ファビアンは１４６キロ直球で二ゴロに打ち取った。戸郷は今季初勝利から自身３連勝中。前回１０日の楽天戦（楽天モバイル最強）では自身最多の１４三振を奪い、５安打完封勝利を挙げるなど状態を上げている。昨季、チームはマツダで球