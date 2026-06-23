ライフジャケットを活用した水泳の授業 亀阜小学校(高松市亀岡町) 水の事故が増える夏を前に小学校でライフジャケットを活用した水泳の授業が開かれました。 高松市の亀阜小学校で開かれた授業には3年生約50人が参加しました。 川や海のレジャーが増える夏休みを前に、子どもたちにライフジャケットを身に付ける大切さを知ってもらおうと香川県教育委員会が開いたもので、ライフセーバーが講師