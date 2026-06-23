◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝６月２３日、栗東トレセンキャリア９戦で【２・３・２・２】と安定感が光るコルテオソレイユ（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ウインブライト）は坂路を６５秒４―１５秒９でキャンター調整。前走後は約３週間の短期放牧へ。活気があり、軽快な脚さばきが目を引く。佐藤悠調教師は「放牧を長くするとだらけてしまうので、コンスタントに使