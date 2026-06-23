今日(23日)、札幌管区気象台から最新の3か月予報(7月〜9月)が発表されました。気温は、7月は全道的に、8月は日本海側で、平年並みか高い見込みです。熱中症対策などの健康管理や、農作物・家畜の管理などに注意が必要です。一方、9月は平年並みで、今年は順調に「秋らしい」気温へ向かいそうです。降水量はほぼ平年並みで経過する見込みですが、前線や低気圧の影響で大雨となる可能性もあるため、最新の気象情報に注意が必要です。