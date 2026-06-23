◆パ・リーグ楽天―西武（２３日・山形市）サッカーＪ２モンテディオ山形に所属するＭＦ土居聖真がセレモニアルピッチを行った。同戦は「東北シリーズ２０２６」で山形市で開催。同市出身の土居は背番号８のユニホームに袖を通して登場した。捕手役を務めた楽天・石原へワンバウンドで投げ込むと球場は大きな拍手で包まれた。