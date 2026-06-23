山形県漁業協同組合の昨年度の漁獲高が17億9000万円と史上最低を更新したものの、経費削減などで5期ぶりの黒字となったことがわかりました。本間昭志組合長「組合員の皆様と役職員が一丸となって経費削減や組織のスリム化に努め昨年度は事業利益経常利益ともに黒字経営を達成することが出来ました」これは23日開かれた総代会で報告されたものです。昨年度の漁獲高は前の年を2000万円下回る17億9000万円で、3年連続で過去最低を更新