障害のある人や高齢者など、誰もが気軽に観光を楽しめる「ユニバーサルツーリズム」を進めようと、電動車いすなどを活用した実証実験が6月23日から高知市で始まりました。こちらは、歩行のサポートが必要な人などを対象にした近距離を移動する乗り物『WHILL』です。免許やヘルメットは必要なく、歩道を走ることができます。■井上アナ「片手で簡単に操作でき、最高速度は時速6キロ。」大型客船などで県内を訪れ