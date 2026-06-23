山形市の美術館で23日、紅花をテーマにした作品展が始まりました。万博で展示された作品が初めて一般公開されています。山形市の山形美術館で23日始まったのは「紅花の世界展」です。この展示会では、河北町が所蔵する紅染めの作品のほか紅花を使った和紙作品を見ることができます。富山県在住の和紙作家・川原隆邦さんの作品です。この作品は、山形をイメージして作られたもので、去年2025年開催された大阪・関西万博