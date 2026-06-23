あの『パルワールド』がカードゲームになる。そう聞いて居ても立ってもいられず、東京ビッグサイトの会場で先行体験会の列に並んできた。ブースの前ではオコチョとモモチョの巨大バルーンがお出迎え。巨大なカードパネルもずらりと並び、近づくだけでテンションが上がっていく。そして実際にパルたちを操って遊んでみたら、これがもう、ひと回りもふた回りも予想を超えてくる出来だった。本記事では、7月30日に発売される新作カー