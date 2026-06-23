スポーツ・モードでシャープな身のこなしを堪能マセラティMCプーラ・チェロをしばらく走らせ、1980年に警察官のアラン・ゴッドフリー氏がUFOにさらわれたという場所へ。そこへ、特に看板などはなかった。風力発電の巨大なブレードが、遠くで勢い良く回転している。【画像】フライングバットレスの大胆な後ろ姿マセラティMCプーラMC20と競合の高性能モデルたち全164枚UFOが飛来するようには思えず、緩やかにうねる国道A646号