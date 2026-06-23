英国有数のUFO目撃多発地帯へMCプーラでとある調査によれば、英国人の75％が地球外生命体を信じており、33％はそれが地球に降り立ったと考えているとか。7％は、UFOを目撃したことがあるらしい。【画像】フライングバットレスの大胆な後ろ姿マセラティMCプーラMC20と競合の高性能モデルたち全165枚グレートブリテン島中部、ウェスト・ヨークシャー州に住む人に限れば、その割合は上昇するかもしれない。ここは、英国有数のUF