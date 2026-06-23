俳優の北村匠海（28）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ドラマ共演者との集合写真を披露した。「『サバ缶、宇宙へ行く』最後まで観てくださりありがとうございました」と書き出した北村。「サバ缶、宇宙へ行くの話しを頂いて、モデルである小坂先生の考えに感動し、この話しなら僕が思い描く理想の学園ドラマが出来るのではないかと思いました」として共演者との豪華集合ショットをアップした。「その理想とは、大人