シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）の公式サイトなどが23日に更新され、13日の公演当日に延期を発表していた新潟公演が中止になったことを発表した。同サイトでは「ナオト・インティライミ本人の体調不良のため、開催見合わせとさせていただいておりました2026年6月13日（土）の新潟テルサ公演につきまして、振替公演の実施に向けて関係各所と調整を重ねてまいりました」としたうえで「しかしながら、新潟