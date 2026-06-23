沖縄を訪問していた高市首相は、「基地負担の軽減は、しっかりと進めていかなければならない」と述べ、在日アメリカ軍の施設の整理や統合などに取り組む考えを示しました。高市首相「我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増す中で、在日米軍はなくてはならない存在でございます。しかしながら、この基地負担の軽減というのはしっかりと進めていかなければなりませんので、米側と議論を進めてまいりたいと考えております」高市首