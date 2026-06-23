ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が、23日に開幕した。優勝候補が一堂に会した初日12Rのドリーム戦は、全艇がコンマゼロ台の鋭発合戦。その中で、絶好枠の池田浩二（48＝愛知）が05の仕掛けから押し切って1着。レースタイムも1分46秒8と、この日トップを叩き出して連覇へ幸先良く滑り出した。もっともレース後のコメントは「回転が全然、上がってなかった。逃げたけど、仕上がり不十分だね。特訓から峰（