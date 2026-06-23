海や川でのレジャーの機会が増える時季を前に、水難事故の救助技術を競う大会が秋田市で開かれました。県内各地の消防隊員が集まり、救助の速さや安全性を競いました。秋田市の県立総合プールで開かれた大会には、県内8つの消防本部から合わせて45人が出場しました。種目ごとに1チーム2人から4人で協力し合いながら水難事故の救助技術を競います。こちらは溺れた人を救出する「溺者搬送」という種目です。呼吸が