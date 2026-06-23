酒酔い車運転で玉突き事故を起こし、2人にけがをさせたとして男が逮捕されました。 【現場の画像】酒に酔った男が運転して追突事故を起こした軽乗用車 事故現場など 逮捕されたのは、名古屋市北区の自称会社員 野口昂成容疑者（25）です。 警察によりますと、野口容疑者はおととい午後9時半頃、弥富市三好の国道23号で、酒に酔った状態で軽乗用車を運転し、信号待ちの乗用車に追突。そのはずみで前方の別の乗用車に衝突させ、2