カーボン装備×ナイトパッケージで仕立てた100台限定車メルセデス・ベンツ日本は2026年6月18日、メルセデスAMG「CLE 53 4MATIC＋クーペ（ISG）」の特別仕様車「エディション ナイト カーボン」を限定発売すると発表しました。同日より、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークとオンラインショールームで注文の受け付けを開始しています。【画像】超カッコイイ！ これが“直6ターボ＋電動スーチャー”搭載の新「“4WD