実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。第19話夫として妻と向き合う【実父の気持ち】【編集部コメント】お父さん……頑張ってる……！お母さんの余計なひと言が多いのは相変わらずのようで