山形市によりますと、きょう午後４時１５分ごろ、山形県山形市蔵王半郷の雑木林でクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は「蔵王の朱い大鳥居」から北西へおよそ２００メートルの場所です。 周辺では、今月に入りクマの目撃が相次いでいて、市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月23日（火曜）午後2時30分頃大字上桜田地内の山林にてクマ1頭を目