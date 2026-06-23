10代の少女にわいせつな行為をした上、その様子を撮影したとして、広島市立中学校の教諭の男が再逮捕されました。 広島県警は、10代の少女にわいせつな行為をした上、その様子を撮影したとして、広島市立中学校に勤務する23歳の教諭の男を再逮捕しました。 警察によりますと、男は4月、広島市安芸区の空き地に駐車した軽自動車の車内で、少女が16歳未満であることを知りながらわいせつな行為をし、その様子を撮影した疑いが持