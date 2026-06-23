東海道・山陽新幹線にグリーン車を上回るサービスを備えた上級クラスの「Supreme Class（スプリームクラス）」が10月から導入されます。 東海道・山陽新幹線に高品質のサービスを提供する「Supreme Class」が10月から導入されます。 目玉となるのは、完全個室タイプの座席「キャビン」です。7号車と10号車にそれぞれ1室ずつ設けられ、10号車は1人用、7号車は2人での利用も可能な広めの個室となってい