今年はテーラーメイドの『Qi4D』、キャロウェイの『クアンタム』にはじまり、タイトリスト『GTS』など話題の新製品が続々登場している。そんな状況で健闘しているのが昨年末に発売された『ゼクシオ14』だ。6月のドライバーランキングでもトップ5に『ゼクシオ14』『ゼクシオ14レディース』が入っている。二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに現在のドライバー販売状況を取材した。【ランキング】話題の『JPX ONE』もランク内に！ドラ