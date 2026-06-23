ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が23日に開幕した。峰竜太（41＝佐賀）が度肝を抜くレースを披露した。初日12Rドリーム戦で2コースから差してバックストレッチで2番手につけると並走した茅原悠紀と接触して失速。3番手に後退したものの、3周1マークで茅原を逆転して2着に入った。「節イチ級だと思います。出足も伸びも両方いい。奇跡みたいな足。ペラを叩くのが怖いくらい。あとは気温に合わせて微調整