ボートレース津の「下克上！A1VSB級バトル」は24日、エンジン抽選などの前検作業が行われた。A2レーサー不在の企画シリーズは25日に開幕する。好素性の44号機をゲットしたのは岸本雄貴（44＝三重）。これまでは体重60キロを越える重量級のイメージだったが、今節は57キロで現地入り。「昨年11月から無理のない減量に取り組んでいる。今までよりも開催中の負担が少なくなった」という効果も重なり、前検から評判の伸びを披露。