ボートレースからつ「ズバッと！！なべチャンネル杯」が23日、2日目の開催が行われた。やはり相性がいいようだ。3月、当地で1500勝を達成した嶋田貴支（55＝香川）。2日目9Rは大外と苦しい位置だったが、1マークがガラ空きとなるラッキーな展開で2着。初日からオール2連対の活躍だ。「展開が素晴らしかったね。記録達成した後、指の付け根が痛くて途中帰郷。今節は最後までしっかり走りたいね」レース後は表情も明るかった