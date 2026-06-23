ボートレース津の「下克上！A1VSB級バトル」が24日に開幕する。初日12Rのドリーム戦4号艇に選出された飯島昌弘（53＝埼玉）は複勝率27.9％の65号機に首をかしげる。「前節で優出しているし、エンジンはそんなに悪くないと思う。それよりもペラですね。自分とは全く違う形。最近の流行だと思うけど、立っている形なんです。レース足がどうなのか…。行けるようならこのまま走ってみたい。あとは様子を見ながらですね」前半