ヤクルト、ソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（47）が23日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、選手にとって厳しい環境だった球場について語った。番組では、西武の本拠地ベルーナドームの酷暑対策について紹介する記事をピックアップした。同球場は会場当初、屋外球場だったが、99年に屋根を設置。外気が入る設計になったものの、近年は酷暑で熱気が場内に滞留し、体調不良で