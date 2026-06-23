社会保障国民会議が24日に開く実務者会議で、飲食料品の消費税率を2027年4月から1％に下げることを盛り込んだ取りまとめ案が示されることが23日分かった。財源確保に加え、外食や中小農家への影響といった課題も盛り込む見通し。