【FIFAワールドカップ2026】ノルウェー代表 3ー2 セネガル代表（日本時間6月23日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）【映像】怪物ハーランド、爆速カウンター→“左足ダイレクト弾”炸裂の瞬間怪物FWに2試合連続ゴールが生まれた。ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの豪快な一発に、ファンも驚きを隠せない様子だ。日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026グループI第2節でノルウェー代表はセネガル代表と対戦