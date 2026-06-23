ファミリーマートは6月23日、アプリ「ファミペイ」のサービス開始7周年を記念したキャンペーンを開始した。揚げ物・お惣菜をファミペイ提示で買うと最大777円相当のファミマポイントが当たる○揚げ物・お惣菜購入でゲームに挑戦キャンペーン期間中、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜をファミペイ提示で買うと、アプリ内のゲームに挑戦でき、ゲームに参加すると抽選で最大777円相当のファミマポイントが当たる。さらに期間中、ファミ