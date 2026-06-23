セブン‐イレブン・ジャパンは6月23日、ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」とコラボレーションした「関西 おは朝 まいどおおきにフェア」を関西エリアのセブン‐イレブン店舗で開始した。関西 おは朝 まいどおおきにフェア同フェアでは、古川 昌希アナウンサーや鷲尾 千尋アナウンサー、番組キャラクターめざめちゃんのこだわりを詰め込んだ「おは朝コラボ商品」4品に加え、大阪の名店「千とせ本店」監修の商品や、関西