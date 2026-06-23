ファミリーマートは6月23日から、ファミマルKITCHENの袋惣菜が全品30円引きとなるセールを、全国のファミリーマートで実施している。ファミマルKITCHENの袋惣菜全品が30円引き昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。今回は、6月23日〜7月6日まで、ファミマルKITCHENの袋惣菜全品(一部対象外の商品