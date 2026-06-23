しまむらは6月24日より、「超サプライズセール!!!」を全国のファッションセンターしまむら店舗で開催する。超サプライズセール!!!同セールでは"超サプライズ特価"商品を豊富に取り揃えるほか、アウター、インナー、寝具・インテリアまで幅広い商品の「ハッピーバッグ」を数量限定で販売する。また、「タイムジャックセール」を前日の6月23日18:00と、6月24日10:00・13:00・16:00に実施。タイムジャックセール限定の"超サプライズ特