ある元“旧ジャニ”アイドルの近影がネット上で拡散され、大きな注目を集めている。その人物とは、2013年に旧ジャニーズ事務所から契約解除を言い渡され、その後、度重なる薬物使用による逮捕などで世間を騒がせてきた元KAT-TUNの田中聖（40）だ。田中といえば、6月10日にSNS総フォロワー数200万人超を誇る人気インフルエンサー・カマたく（37）のInstagramに登場。カマたくは《出所祝い おかえりダーリン》とコメントを添え、田中