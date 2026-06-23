5月8日、名古屋市西区でタクシーの運転手が客にはさみで脅され、現金5000円などを奪われた強盗事件で、62歳の女が逮捕されました。 強盗の疑いで逮捕されたのは、西区の看護師・筧眞弓容疑者(62)です。 警察によりますと、筧容疑者は5月8日夜、名古屋市中区錦の路上からタクシーに乗車し、車内で運転手の男性(34)にハサミで「刺したろか。ぶっ殺すぞ」などと脅迫。 その上で、「お金は払わない。金払