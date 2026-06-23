【モデルプレス＝2026/06/23】俳優の山田裕貴が2026年6月15日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。俳優の菅田将暉とのエピソードを明かした。【写真】山田裕貴、坊主頭で登場 “意識が飛んだ”「あゝ、荒野」衝撃の撮影裏◆山田裕貴、菅田将暉は「年下には思えない存在」放送で、同番組の直前に放送されたオールナイトニッポンGOLD（ニッポン