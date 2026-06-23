願い事を飾る園児 総社商工会館(総社市中央) 岡山県総社市の園児が総社商工会館のロビーで七夕飾り付けを体験しました。 季節の行事を通して地元に愛着を持ってもらおうと総社商工会議所が20年以上にわたって行っているものです。 子どもたちは、思い思いの願い事を書いた短冊を元気よく笹に飾り付けていきました。 そして、園児たちは七夕の歌を元気よく歌っていました。 （園児たち）「飾ったと