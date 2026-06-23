銅板が剥がされた西教寺奥の院さぬき市大川町富田東 金属の価格が高騰し、全国的に窃盗被害が増えています。香川県さぬき市の寺では屋根を覆っていた銅板が盗まれました。 銅板が盗まれたのは、さぬき市にある「西教寺」の奥の院です。 （記者）「屋根の表面を見てみますと、無理やりはがされたような跡がたくさん見受けられます」 屋根を覆っていた銅板が全て剥がされ、被害額は約100万円だということです