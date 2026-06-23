夏ドラマの注目作、反町隆史（52）主演の「GTO」（カンテレ・フジテレビ系＝月曜夜10時）。放送開始は7月20日だが、「何とも間が悪い」（ある脚本家）なんて声も聞こえてくる。【もっと読む】反町隆史が松嶋菜々子との「GTO」夫婦共演をにおわせ…"香港デート"報道から読み解く重要サイン1998年にドラマ化された「GTO」は、藤沢とおる氏の人気漫画が原作。全話平均28.5%（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と平成の社会現象に。