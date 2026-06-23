九州北部地方(山口県を含む)の長崎県では23日夜遅くから24日昼過ぎにかけて、熊本県では24日未明から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨に対する心構えを一段高めていただき、地元気象台が段階的に発表する防災気象情報やキキクル(危険度分布)等の情報を確認してください。長崎県・熊本県「線状降水帯」発生の可能性災害発生の危険度が高まる気象庁は23日17時32