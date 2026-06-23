NVIDIAが、フィジカルAIとロボット工学に向けた業界初のフルスタック型包括的安全システム「NVIDIA Halos for Robotics」を発表しました。次世代の自律型ロボットは動的環境で人間と共存しながら運用することになるため、システムのスケールアップには「NVIDIA Halos for Robotics」のようなフルスタック型の安全アーキテクチャが必要だとのことです。NVIDIA Announces Halos for Robotics, the Industry’s First Full-Stack Safe