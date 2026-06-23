「GLM-5.2」は中国企業のZ.aiが日本時間の2026年6月17日に公開したAIモデルで、複数のテストでClaude Opus 4.7を上回り、一部のテストではClaude Fable 5を超える性能を示しています。そんなGLM-5.2についてAPIサービスを展開するOpenRouterが初週の動向を報告しました。GLM 5.2 - API Pricing & Benchmarks | OpenRouterhttps://openrouter.ai/z-ai/glm-5.2#benchmarksGLM 5.2 vs DeepSeek V4: share of tokens on OpenRouter