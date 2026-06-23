レーンＥＣＢチーフエコノミスト 労働市場は底堅く、家計のバランスシートは堅調、公共投資が経済活動を下支えする見込み 和平の見通しがあるにもかかわらず、不確実性は高まっている インフレ率は当面、2％を上回る水準で推移する可能性 エネルギー価格上昇により、２０２７年前半にかけてインフレ率は目標を大幅に上回る公算