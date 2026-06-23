米株価指数先物時間外取引ナスダック先物２．６５%安、ハイテク主導で世界株安に 東京時間17:42現在 ダウ平均先物SEP 26月限51764.00（-355.00-0.68%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7430.50（-110.75-1.47%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限29841.75（-811.75-2.65%）