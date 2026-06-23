◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）俳優の鈴木福が始球式を行った。大のカープファンで３年連続の大役で通算４度目。「ふく」の名前にちなんだ背番号「２９」のユニホーム姿で登場し、自己最速の１１０キロの投球でスタンドを沸かせた。鈴木がマツダで初めて始球式を務めたのは、２０１６年６月１８日。鈴木誠也（現カブス）が２戦連続サヨナラ弾を放って「神ってる」が誕生した試合。カープファン