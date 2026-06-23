◆東都大学野球春季リーグ２、３部入れ替え戦第１戦▽帝京平成大（２部６位）３―３国士舘大（３部１位）＝延長１２回（２３日・神宮）３部１位の国士舘大が２部６位の帝京平成大に延長１２回の死闘の末に引き分けた。国士舘大のエース右腕・坂部羽汰（３年＝前橋商）は７回を投げて４安打２失点（自責１）。「最後まで投げたかったので、交代したのは悔しかった」と反省を口にしつつ、「今日同点で終えられたのは大きい」と振り