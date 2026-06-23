シンガー・ソングライター、ナオト・インティライミ（46）の公式サイトが23日に更新され、13日の当日に中止となった新潟公演の振替は行わないことを伝えた。【実際のポスト】「本当に、ごめんなさい」長文でツアー延期に対する思いをつづったナオト・インティライミサイトでは「『ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026』新潟・新潟テルサ公演【2026年6月13日（土）】公演中止のお知らせおよび払戻方法のご案内」と題したペー