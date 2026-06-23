「キツいことにこそ、成長がある」――― 涙と衝突の30日間、過酷な舞台裏と魂の演舞に完全密着！ 関西ジュニアが超一流のエンターテイナーに弟子入りし、過酷な試練に挑む新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（全5回）。 今回は世界観客動員数1,000万人を突破し、圧倒的な和太鼓演奏で世界を魅了し続ける「DRUM TAO」に弟子入りする。 DRUM TAOの最初のイズム